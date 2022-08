Zeer grote duinbrand in Ouddorp te zien tot in Zeeland

De brand ontstond rond 15.45 uur. Omdat de brand woedt in een droog gebied, is er een serieus risico op uitbreiding van het vuur en overlast door rook. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. Ook vanuit Zeeland is flink wat brandweermaterieel op pad gesuturd. Het gaat om verschillende tankautospuiten van posten op Schouwen-Duiveland en waterwagens uit Burgh-Haamstede, Serooskerke (W) en Terneuzen.

Volgens een woordvoerder van de VRR is de brand ontdekt bij de provinciale weg N57. De brand breidde erg snel uit en er kwamen metershoge vlammen vanaf, wat gepaard ging met flinke rookontwikkeling. Die was in de verre omtrek goed te zien - en dus ook in Zeeland. De brand sloeg over naar de andere kant van provinciale weg. De brandweer had op sommige plekken moeite om bij de brandhaard te komen en moest andere posities innemen. ,,Het probleem is dat je genoeg water nodig hebt om te blussen en dat is soms moeilijk verkrijgbaar in de omgeving”, verklaart de woordvoerder. Om voldoende bluswater te krijgen, zijn rond 17.50 uur vier dompelpompen gealarmeerd. Deze leveren 7000 liter per minuut. Er is veel bluswater ter plaatse nodig. Ook een blushelikopter van Defensie is gealarmeerd.