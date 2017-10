Zeelandia opent fabriek in India

ZIERIKZEE - Zeelandia opent een fabriek voor bakkerijgrondstoffen in India. De nieuwe onderneming van het moederbedrijf uit Zierikzee wordt ingericht voor de specifieke markt in dat land. De productie bestaat uit mixen voor cakes, muffins en brood, bedoeld voor bakkerijen.

De bouw van de fabriek in Mumbai is inmiddels in volle gang en begint naar verwachting rond de jaarwisseling met de productie. De grondstoffen worden zo veel mogelijk aangeleverd door lokale boeren, aldus communicatiemanager Anouk Harmsen van Zeelandia. Het bedrijf biedt in de opstartfase werk aan zo'n vijftig mensen.

Zeelandia werkt sinds 2001 samen met importeur Fine Organics op de Indiase markt. Drie jaar geleden begonnen ze een joint venture en werd besloten tot de bouw van een fabriek voor de lokale productie.

Ambassadeur Venu Rajamony van India bracht woensdag een werkbezoek aan het hoofdkantoor in Zierikzee. Proefbakker Piet de Heer liet hem onder meer de verschillen zien in exact de zelfde producten per continent. Zo is cakevulling in Europa bij voorkeur lichtbruin van kleur, waar deze in India juist tegen het zwart aan moet zitten. Belangrijke voorwaarde voor de Indiase markt is ook het achterwege laten van eieren, vertelde De Heer.

,,Hindoestanen mogen vanuit hun principiële overtuiging geen eieren eten. En wanneer er op een verjaardag één gast is die geen eieren mag, dan is het daar niet de gewoonte dat je dan voor die gast iets aparts in huis haalt. Dan eet iedereen wat hij eet." Rajamony had daar kennelijk niet zo'n moeite mee. ,,Ik wil ze allemaal proeven", gebaarde hij breedlachend naar de met banket overladen tafel.

Zeelandia heeft inmiddels vestigingen in 29 landen en blijft zich richten op wereldwijde groei, via joint ventures. Daarbij combineert de onderneming 117 jaar kennis van bakkerstechnologie, -processen en -ingrediënten met lokale toepassingen en marktkennis.