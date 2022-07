Zeelandbrug weer vrijgegeven na ongeval

Geeske van de Bewaerscho­le is een werknomade. En dat past precies bij het kunstpro­ject wat nu loopt

Alsof Geeske Pluijmers (41) het er om doet. Met haar tot camper omgebouwde bus staat de Middelburgse regelmatig op een camping in Burgh-Haamstede om te werken. Daarmee sluit haar leven naadloos aan bij het thema waar het bij de Bewaerschole in Burgh-Haamstede dik twee jaar lang om draait: ‘The Future Has Many Histories’. Pluijmers is daar als artistiek leidster aan de bak. ,,Voor Zeeland is dit een heel interessante plek. Die moet je koesteren.”

