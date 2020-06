Zeehonden spotten in de Oosterschelde is wel héél relaxed in coronatijd

Natuurge­nees­kun­de zo oud als de mensheid

20 juni ZIERIKZEE - Toen Inge van Meerten als kind destijds wat verveeld op een stukje zoethout stond te kauwen in de reformwinkel van Joppe in de Poststraat in Zierikzee kon ze niet bevroeden dat ze hier later haar eigen praktijk als natuurgeneeskundige zou vestigen. Bij het 25-jarig bestaan beschouwt ze de ontwikkelingen op haar vakgebied.