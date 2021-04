‘Ze vroeg: wil je dansen?’, en nu zijn Ali (94) en Frans (96) uit Renesse 75 jaar getrouwd

videoRENESSE - Het begon op de verjaardag van Prins Bernhard, Nederland was net bevrijd. Ali Kranenburg liep met een vriendin en Frans Prins met een vriend in Den Helder. Ze trokken samen op, Ali eerst met zijn vriend en haar vriendin met Frans. ,,Op een gegeven moment ruilden we.” En nu zijn ze 75 jaar getrouwd. Zondag 18 april vieren ze hun albasten huwelijk. Hij 96 jaar oud en zij 94.

Niet dat de vonk meteen oversloeg bij die eerste ontmoeting tussen het meisje uit Den Helder en de knul uit Deventer. ,,Hij ging bij de mariniers en dat vond ik maar niets, want dan zou hij weggaan.” Maar een jaar later zagen ze elkaar weer. ,,Ze stond ineens voor me en vroeg: ‘Wil je dansen?’ Toen wist ik: die moet ik hebben.” Ze trouwden. ,,Van mijn pakkie tot aan mijn schoenen, alles was op de bon", zegt zij bij het tonen van hun trouwfoto.

Zes weken voor de geboorte van hun eerste zoon, in 1947, werd Frans naar Indonesië gestuurd. ,,Om de orde te herstellen.” De in Deventer geboren Frans zag er van alles: mooie, maar ook minder leuke dingen waar hij liever niet over praat. Toen hij in '48 terugkwam, was hij vader van een jaar oude zoon. Er volgden nog drie kinderen: twee meisjes en een jongen, nu 72, 67 en 65 jaar oud. In de tussentijd werd Frans ook nog ingezet bij de guerrillaoorlog in Guinea. ,,Daar mochten geen gezinnen mee naartoe.” Later wel naar Curaçao, waar ze tweemaal voor een aantal jaar hebben gewoond. Op een gegeven moment vestigden ze zich in Lisse, waar zij een speelgoedwinkel opende.

Frans en Ali Prins vieren hun albasten huwelijksjubileum. Ondanks hun hoge leeftijd, verhuisden ze twee jaar geleden naar Renesse. Ze wonen aan de Lindelaan waar ze vanaf hun balkon genieten van de lindeboom voor hun huis.

Zelfs voor suiker samen naar de winkel

,,Ik heb mijn portie alleenzitten wel gehad hoor", zegt Ali. ,,Vandaar dat we 75 jaar getrouwd zijn.” Toch voegt ze eraan toe: ,,Als hij thuis was, deden we alles samen. Zelfs voor een pond suiker gingen we samen naar de winkel.” Nadat hij zijn heup had gebroken en zij was gevallen door een zetje van de draaideur bij de supermarkt, verhuisden ze twee jaar geleden op aanraden van oudste zoon Frans naar Renesse. ,,Hij woonde hier al 16 jaar en wij pasten altijd op zijn huis als hij met vakantie was", zegt Ali.

Vrijdag al zijn ze begonnen met vieren. ,,Het moet in gedeeltes hè? Maar als alles weer opengaat, gaat het door hoor: van de zomer geven we een groot feest voor alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We zijn met 39 nu.”

Maandag krijgen ze bezoek van burgemeester Van der Hoek én, omdat er in heel Nederland maar 25 paren zijn die dit jaar hun 75-jarig huwelijksjubileum vieren, van de kamerheer van de Koning, mevrouw Hollestelle-van Rooijen. Zij brengt de felicitaties over en geeft bloemen namens Willem-Alexander en Máxima.