Ze staan te hoog en zijn slecht te bereiken: afvalcontainers bezorgen Zierikzeeënaren hoofdpijn

55-jarige man opgepakt voor verkopen softdrugs aan scholieren

Een 55-jarige man is opgepakt voor het verkopen van softdrugs aan scholieren in Middelharnis. De politie kwam de man op het spoor na meerdere meldingen over de verkoop. Na onderzoek, werden in een woning in de Schildersbuurt voorgedraaide joints, een grote plak hasj en hoeveelheid geld aangetroffen.