Ze heten geen Rembrandt en Vermeer, maar de oude Zeeuwse meesters wisten wel van wanten

Piet verloor 37 familiele­den waaronder zijn vader, broers en zus bij de Watersnood­ramp: 'Ze waren kansloos’

Als enige van vijf kinderen overleeft Piet de Vos de Watersnoodramp van 1953. Ook zijn vader en 37 familieleden ziet hij nooit meer terug. Zijn moeder vertelt hem de gruwelijke waarheid per brief. Samen met haar vindt hij onderdak in Almelo. Teruggekeerd is hij nooit. „Wat heb je aan het verleden als het is uitgewist?”

21 januari