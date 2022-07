Zaakjes goed op orde bij houtverwerkingsbedrijf waar brand woedde

Grote brand bij houtzage­rij Dreischor, brand woedt in afzuigin­stal­la­tie voor zaagsel

DREISCHOR - Bij houthandel Perkins nabij Dreischor is maandagmiddag grote brand uitgebroken. De brand woedde in de afzuiginstallatie van het houtzaagsel. Het vuur zat zowel in de zaagselcontainer als in de afzuigkanalen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland woedde de brand ook in een loods. Rond 18.00 uur kon de brandweer het sein ‘brand meester’ geven.

19:38