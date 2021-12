‘Yes!’, een moerassprinkhaan in Zeeland

Het is met zijn rood- en geelgekleurde dijen de kleurrijkste sprinkhaansoort die we in Nederland kennen, maar een leek ziet gewoon een sprinkhaan, zegt boswachter Marijke Lieman van Staatsbosbeheer. De kans dat je hem ziet, is ook heel klein, zegt ze. Je kunt ’m wel horen, maar dan moet je ook maar net weten dat het de Moerassprinkhaan is. Medewerkers van ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot kunnen dat onderscheid wél maken. Zij hebben dan ook deze zomer het diertje gespot tijdens een telling die eens in de zes jaar wordt uitgevoerd in gebieden van Staatsbosbeheer. Het is voor het eerst dat de sprinkhaansoort is ontdekt in Zeeland: in natuurgebied De Goudplaat op Noord-Beveland is er een waargenomen en in de duinen op de Kop van Schouwen is een mannetje geregistreerd.