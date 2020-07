Wow! Is dit een tiny house? Dat wordt in Renesse straks prima wonen

Mr. Breetvelt speeltuin in Zierikzee is weer open, en zelfs méér dan voorheen

12:18 ZIERIKZEE - De Mr. Breetvelt speeltuin in de wijk Malta in Zierikzee is deze week na de gedwongen coronasluiting weer open gegaan. Met nieuwe regels en verruiming van openingstijden. Vooral ouders met zeer jonge kinderen vinden het fijn dat ze hier nu doordeweeks al om 10.00 uur terecht kunnen. Voorheen was dat alleen ’s middags.