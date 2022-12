Woonboot drijft voorlopig niet in de Schouwen-Duivelandse wateren

MET VIDEO Ongelukken door de hele provincie door gladheid, automobi­lis­te komt om het leven

Een 50-jarige automobiliste is vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk in Kapelle. Haar auto raakte van de weg en kwam op de kop in een sloot langs de Dankerseweg terecht. De politie doet onderzoek naar de toedracht, maar het lijkt erop dat de gladheid een rol heeft gespeeld.

16 december