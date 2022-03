Wolfert Jumelet vindt het lastig dat het over hem alleen gaat: ‘Spelen in een band is het leukste wat er is’

Een verhaal over hem alleen? Daar heeft Wolfert Jumelet best moeite mee. ,,Ik ben geen solist, spelen in een band is het leukste wat er is. Ik heb geluk gehad altijd zulke fijne mensen binnen de muziek te ontmoeten. Mensen met veel talent, die vrienden zijn geworden. Dat is zo mooi hè, muziek verbindt.’’