Wolfert Jumelet leert met Merrow iedere keer weer bij

In zijn stem klinkt, onbedoeld allicht, enige verbazing door: ,,Er is toch zeker wel publiek voor deze muziek.” Ook weer niet zo heel vreemd voor een toetsenist die is geworteld in coverband Delta Combo, eind vorige eeuw mateloos populair op bruiloften en partijen. Achtereenvolgens gaf Wolfert Jumelet zijn kleur aan de vette blues van Crosshead and the Southside Horns, de rasechte cajun van Catfish en bloedbroeder ZydeGoNutz om zo'n drie jaar geleden uiteindelijk uit te komen bij de Keltische 'luisterfolk’ van Merrow.