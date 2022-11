Witte van Haemstede vliegt muzikaal de wereld over

Die jaaruitvoering in Burgh-Haamstede (op 12 november vanaf 19:30 uur in dorpshuis De Schutse), vliegt toeschouwers per nummer langs alle locaties in de wereld. Het thema luidt dan ook: muzikale vlucht. Piloot Milou Antheunisse (dirigent) bedient het instrumentarium in de cockpit. ,,De bedoeling is dat we met het harmonieorkest zeven nummers ten gehore brengen, elk over een andere plek op de wereld. Leerling-muzikanten brengen daarnaast zes nummers ten gehore met weer andere locaties. Samen - orkest en leerlingen - spelen we ook nog een nummer”, vertelt Antheunisse.