Witgouden ring mét briljant moet geld in het laatje brengen voor sterilisatie

Ze liet al dik 7300 honden steriliseren. En zo'n 2000 katten. Met haar stichting ActieZwerfhonden strijdt Linda Taal uit Zonnemaire al een jaar of 15 tegen de zwerfhondenellende in Turkije. ,,Ik maak niet meer mee dat dit probleem wordt opgelost. Maar zover als we nu zijn én zover als Turkije nu is: dat had ik eigenlijk niet verwacht ooit mee te maken. Daar ben ik tevreden mee en ook best een beetje trots op.”