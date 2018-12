Winterwave sluit zich aan bij de rijke traditie van Zeeuwse polderfestivals

Ondertussen, op de achterplaats van de muziekboerderij in Zierikzee, knappert het houtvuur in het vat. De geur van versgebakken pannenkoeken vanuit een foodtruck kietelt de neus. Het geplande akoestisch onderonsje is geschrapt in verband met de verwachte regen en wind. Binnen heerst een tropische temperatuur onder hoge luchtvochtigheid en geniet het publiek van het lokaal talent dat op Winterwave wordt opgediend.