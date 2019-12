Wintereditie Anywave: Familiefeestje voor heel het gezin

Smartwatch ‘redt’ leven van zeiler in nood op Grevelin­gen­meer

13 december BROUWERSHAVEN - Een zeiler is vrijdagavond rond 19.30 uur in de problemen gekomen op het Grevelingenmeer. De man was overboord geslagen van zijn zeilboot en zijn mobiele telefoon lag nog aan boord. Door via zijn 'smartwatch’ naar het Kustwachtcentrum in Den Helder te bellen kon hij uit zijn benarde situatie worden gered.