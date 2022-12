Wim de Rijke is de klimaatburgemeester van Schouwen-Duiveland: ‘Ik heb een sterk hart voor het milieu, maar dan wel ergens in het midden’

Heeft de gemeente Schouwen-Duiveland een klimaatburgemeester dan? Jazeker! Er is geen verkiezing aan te pas gekomen en er zit ook geen salaris of vergoeding aan vast. De Rijke heeft zichzelf opgegeven na een oproep vanuit het ministerie van Economische Zaken die voor de Nationale Klimaatweek elk jaar in alle gemeenten klimaatburgemeesters zoekt. Sinds die Klimaatweek, die van 31 oktober tot en met 6 november werd gehouden, is De Rijke de klimaatburgemeester van Schouwen-Duiveland. Zeeland telt in totaal drie klimaatburgemeesters: Koewacht heeft Pol van de Vijver en Middelburg Bart Lelij. In het hele land zijn er meer dan 100 klimaatburgemeesters die de titel mogen voeren tot de volgende Nationale Klimaatweek in 2023.