Wilgentakjes worden tekenmateriaal in expositie Liesbeth Labeur

Haar tentoonstelling ‘Wij hebben wilgentakjes verbrand’ werd zaterdag geopend in De Bewaerschole in Burgh-Haamstede. Het is de eerste van een reeks van tien in dat gebouw. Er volgen er dit jaar nog vier, in 2020 vijf.

Labeur schetst nog zo'n ontwikkeling: grote containerschepen varen op de Westerschelde, maar achter de dijk bewerken idealisten een stukje land. Dat bracht haar op het idee om eens te kijken naar haar eigen kunstenaarschap.

,,Mijn materiaal laat ik regelmatig met grote schepen van ver komen", legt ze uit. ,,Dus wilde ik kijken of ik ook seizoensgebonden materiaal uit de regio kon gebruiken. Bij de wilgenknot in het voorjaar heb ik takjes geknipt. Door het in blik te verhitte, verkoolden de takjes maar verbrandden ze niet. Met het houtskool dat overbleef ben ik aan het werk gegaan.”

In haar werk onderzoekt ze zwart. Grafische prints maakte ze met cola, ander werk werd getekend met dropinkt. Labeur: ,,Katjesdrop is het zwartst. Maar met lokaal geproduceerde houtskool heb ik er een nieuw, lokaal soort zwart bij. Al betwijfel ik of het maken van houtskool in het houtvuur co2-reducerend genoeg is.”