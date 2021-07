Wildlife in de Nieuwe Kerk in Zierikzee: waarom eet de ene leguaan de andere op?

Alle foto’s zijn even mooi en intrigerend volgens Marcel Kollen, initiatiefnemer via de Stichting Daguerre en inrichter van de tentoonstelling in Zierikzee. ,,Maar als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor de panda. Die blik, hoe hij erbij zit. Hij kijkt je zo intrigerend aan. Je gaat nadenken: wat is er aan de hand met hem of haar? Het is geen panda die een beetje bamboe zit te eten. Het lijkt juist of hij ernaar op zoek is. Waar is mijn eten? Waar is mijn leefomgeving?”