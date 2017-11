Ogen en oren open

Het is 'in eerste aanleg' niet direct de bedoeling dat her en der buurtwachten worden opgericht, vertelt de operationeel specialist van de politie. ,,Wat wij vragen, is dat mensen bij een ommetje door hun wijk ogen en oren nog eens extra goed open houden en alert zijn op afwijkende zaken." Een aantal dagen per week zal ook een wijkagent meelopen, om de burgersurveillanten praktische tips en aanwijzingen te geven. Tevens is het de bedoeling dat de gemeentelijke handhavers zoveel mogelijk bij dit project worden betrokken, zegt Den Boer.

112

De aanpak is simpel, legt Den Boer uit. ,,Eigenlijk willen we stimuleren dat de burger weer meer naar buiten kijkt. En als hij of zij iets ziet dat vreemd is in die buurt: bel gelijk 112. Mensen twijfelen tegenwoordig te veel of het wel de moeite waard is om te bellen. Maar iemand die daar woont, weet best wel of er iets in de haak is of niet. Een hekje dat altijd dicht is en nu open staat; een vreemde auto die stil staat in de straat met mensen er in. Bel! Liever een paar keer voor niks dan helemaal niet. Wij vangen inbrekers met meldingen van bewoners!"