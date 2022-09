Wielrenner gaat hard onderuit in Noordwelle: traumahelikopter opgeroepen om te helpen

Schou­wen-Duiveland krijgt een sportcafé, voor de kennis én voor de leuk

Schouwen-Duiveland krijgt een Sportcafé. De bedoeling is een paar keer per jaar samen te komen in een ‘gezellige setting’, terwijl je ondertussen kennis opdoet. Carel Schott van Schott&Co, de Academie voor Leefstijl, Sport en Vitaliteit, is één van de organisatoren. Hij hoopt zelf vooral dat er veel jongeren aanschuiven.

6 september