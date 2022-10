Wie wil er nog bij de brandweer op het dorp én werkt overdag ook nog eens in de buurt?

Zeven jaar is Christiaan van Lith. Trots als een pauw richt hij met een beetje hulp de dikke brandweerslang op het fictieve vuurtje, dat voor de demonstratie op het kazerneterrein is opgebouwd. En wanneer Christiaan even later een echte brandweerjas - die tot op zijn enkels komt - krijgt aangemeten, is hij helemáál het mannetje.