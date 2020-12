Wie versiert in Oosterland zijn huis het mooist?

Om het gruweljaar 2020 nog een beetje feestelijk af te sluiten organiseert de Oranjevereniging een ‘verrassende’ Kerst Drive Thru. Op donderdagavond 17 december van 18:30 tot 20:00 uur start een stoet auto’s bij Ankie’s Kadoshop aan de Sint Joostdijk. De finish is bij de grote kerstboom op de markt. Kinderen tot 12 jaar versieren de boom en hangen daar zelfgemaakte kerstballen in.

,We hebben in deze moeilijke tijd toch iets leuks bedacht”, laat Mirjam Dorst van de Oranjevereniging weten. ,,De traditie waarbij kinderen iets in de kerstboom mogen hangen kan helaas niet in de originele vorm plaatsvinden. Normaliter vertrekken de kids vanaf school met lampions en zingen ze gezamenlijk met het Oosterlands Oranjekoor onder toeziend oog van alle ouders. We hebben nu huis aan huis een kaart bezorgd om inwoners te informeren en ook worden er drie prijzen uitgereikt voor de mooist versierde huizen in Oosterland. Zo hopen we er iets gezelligs van te maken.”