Wie o wie weet waar de vaandels van de Schouwse Ruiters zijn?

met video De tornado in Zierikzee verpletter­de huizen maar niet de veerkracht van mensen: ‘We stonden als een stel idioten te janken’

Dinsdag precies een jaar geleden was Zierikzee voor even wereldnieuws. Een alles verwoestende tornado trok dwars over de stad. Die windhoos duurde maar een paar minuten, maar zorgde wel voor een dode, negen gewonden en een ongekende ravage. De verbijstering was groot. Maar de veerkracht van mensen ook. ,,Je hoopt het nooit meer mee te maken, maar je gaat wel gewoon verder.”