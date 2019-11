Wie naar Concert at Sea wil, moet er snel bij zijn

Volkstuin­ders Kaaskens­hof in Zierikzee zijn aangesla­gen. ‘Ik heb hier geen zwart geld of drank liggen’

26 november ZIERIKZEE - Tuinvereniging Kaaskenshof in Zierikzee ruimt de rotzooi op na een vervelend weekend. Vandalen braken in tuinhuisjes in, namen gereedschap mee, gooiden ruiten in, haalden de grote vlaggenmast bij de ingang naar beneden en staken een vlag in brand.