Wie maakte deze houten huifkar?

Leer in één dag hoe je iemands leven redt

24 september ZIERIKZEE - Wat moet je doen als iemand een hartaanval krijgt? Veel mensen hebben geen idee. Dat moet anders, vinden Het Oranje Kruis en het BNNVARA-programma Make Holland Great Again. Zij hebben de handen ineen geslagen en houden 29 september, tijdens Wereld Hartdag, een bijzonder evenement. In alle provincies, ook in Zeeland, worden die dag gratis reanimatiecursussen gegeven.