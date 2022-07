Wie het breed heeft, kan het breed laten hangen; Schouwen-Duiveland kan ze weer uitgeven

In een tentje slapen is misschien toch iets té voor de bewoners van In 't Opper in Bruinisse: ‘Een beetje lastig met mijn lijf’

BRUINISSE - De een heeft haar slaapzak al om, de ander werpt een hengel uit in de vijver: het is kampeerweek bij verzorgingstehuis In 't Opper in Bruinisse.

16:00