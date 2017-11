Wethouder krijgt kromme tenen van vergadering InZzee

ZIERIKZEE - Het rommelt weer in ondernemend Zierikzee. Het bestuur binnen de zogeheten bedrijfsinvesteringszone (BIZ) InZzee is er in het eerste jaar van zijn bestaan niet in geslaagd de neuzen 1 kant op te laten wijzen.

In een chaotisch verlopen vergadering woensdagavond werd besloten de verkiezing van een nieuwe voorzitter uit te stellen. Enig kandidaat is Luit Ezinga van de Hostellerie in Schuddebeurs. Ezinga verbleef de avond zelf in het buitenland, aldus aftredend voorzitter Lucie Krans.

Het uitstel van de tussentijdse bestuurswijziging werd door de meerderheid van de ledenvergadering afgedwongen, omdat de jaarrekening nog niet was goedgekeurd door de account. Statutair is dat wel verplicht, duwde een aantal kritische leden het bestuur onder de neus. Kritiek was er ook op de gebrekkige communicatie en de weinig transparante houding van het bestuur

Wethouder Wout van den Berg (Economie, VVD) hoorde de beraadslaging met gekromde tenen aan. De BIZ is een onafhankelijke organisatie, maar krijgt jaarlijks wel 25.000 euro steun van de gemeente.