Westerschouwen heeft de mooiste mtb-route van het land: ‘Ze komen van overal om een rondje te rijden’

Ook dol op de Tom kha kai soep van de toko in Zierikzee? Clim stopt, maar Same Same gaat door

20 januari ZIERIKZEE - Jos Schroër is gék op de Tom kha kai soep van Same Same But Different in Zierikzee. En Alja Zundorf zweert bij het broodje krokante kip met huisgemaakte sambal op hun menu. Mazzelaars zijn het, allebei. De twee zijn de nieuwe eigenaren van de Zierikzeese toko.