Werkzaamheden Oude Haven zijn klaar, maar Brouwershaven stelt feestje nog even uit

Net als in iedere andere kern op het eiland is het nu ook in Brouwershaven maar stilletjes. De eerste fase van de werkzaamheden om de smalstad nieuw elan te geven, is afgerond. Voorzitter van de stadsraad Hanno Canters en voorzitter van de ondernemersvereniging Debby Hanse zijn heel trots en tevreden over het resultaat tot zover. Maar het is natuurlijk wel heel jammer dat de viering die ze in gedachten hadden voorlopig niet door kan gaan. Canters had heel graag groots uitgepakt. “Het was de bedoeling om in juni, net voor Concert at Sea, flink uit te pakken met een nautisch evenement. Zo’n feest was een mooi begin geweest van iets nieuws in Brouwershaven. We staan echt te popelen. Maar we halen het wel in.”