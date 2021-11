Werkplaats Burgh-Haamstede omgetoverd tot volwaardig spookhuis voor één avond

Video Kees en Lenno Hanse op akkerbouw en energiebe­drijf de Willemshoe­ve: ‘We moeten de wereld kunnen voeden’

ZIERIKZEE - Het is zo’n ochtend. Lenno heeft net zijn bestelwagen in de kreukels gereden. Het was op de kruising ter hoogte van Colijnsplaat, verkeerslicht op oranje, Lenno dacht doorrijden, zijn voorganger dacht remmen. Maar goed, hij kon ongedeerd met zijn vader mee terug naar hun boerderij bij Zierikzee. Daar is het nog niet gedaan met de rampspoed. We zitten net in de keuken als de buurman belt. Hij is suikerbieten van het land aan het rijden. Zijn kiepkar is van de bemodderde weg in de sloot gegleden. Lenno heeft zijn tractor al gestart.

