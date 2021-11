Wereld Prematurendag: Amber voelt eindelijk de erkenning

Schou­wen-Duiveland investeert in de jeugd; ‘Er is geld genoeg’

ZIERIKZEE - Het was de laatste begrotingsbehandeling van deze gemeenteraad. In maart zijn er weer nieuwe verkiezingen. Tijd om af te rekenen en elkaar complimenten te maken over wat in de achterliggende bijna vier jaar samen is bereikt op Schouwen-Duiveland. En tijd ook om nog even flink uit te pakken met investeringen die wat de huidige fracties betreft tussen 2022 en 2025 moeten worden uitgevoerd.

11 november