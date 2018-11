Wegwerpplastic op evenementen aan banden gelegd op Schouwen-Duiveland

Havendagen

Concrete aanleiding is de plastic rommel die in de haven achterbleef na de Havendagen in Zierikzee eind augustus. Ondanks dat langs een groot deel van het feestterrein netten in de hekken waren gespannen, waaiden toch veel bekertjes het water in. ,,Op zich pakt de organisatie dat heel goed aan”, benadrukt Van de Laar. ,,Tegen tien uur de volgende ochtend was alle troep van straat. Maar als je ziet wat er dan ook nog in het water terecht is gekomen en er na twee weken nog lag. Hulde aan de vrijwilligers die dat met een kano zoveel mogelijk hebben opgeruimd.”