Wegen rondom Zierikzee afgesloten voor onderhoud

Eten, drinken, kijken en luisteren: dinnershow in de Nieuwe Kerk in Zierikzee

5 september ZIERIKZEE - Eigenlijk was er een vergissing in het spel. Een dubbele boeking. De Nieuwe Kerk in Zierikzee was gehuurd voor een nachtproject van pianotieners, maar óók voor het slotdiner van monumentenliefhebbers. Cathy Kotoun en Ria Geluk keken elkaar aan en zeiden: we doen het gewoon sámen.