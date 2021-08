Weer vier arrestaties na geweld op Schouwen, totaal aantal verdachten nu op negen

Afghanis­tan-veteraan Thijs van Leeuwen: ‘Ook ik heb dat gevoel: teruggaan en alles weer in orde maken’

10 augustus VLISSINGEN - Geboren Zierikzeeënaar Thijs van Leeuwen was in 2010 vijf maanden gelegerd in Deh Rawod in de Afghaanse provincie Uruzgan. ,,Niet verrassend, wel bedroevend”, zegt de toenmalige pelotonscommandant over de situatie in Afghanistan, waar de Taliban razendsnel terrein verovert. ,,Er zijn best veel veteranen die hun handen voelen jeuken. Ook ik heb dat gevoel: teruggaan en alles weer in orde maken, dat is de reactie van veel militairen die daar geweest zijn.”