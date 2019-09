Weer twee verdachten opgepakt voor woningoverval Zierikzee

Motorzaak Tamerus in Zierikzee stopt - tijd voor toneel en de racerij

11 september ZIERIKZEE - De bekende motorzaak van Wim en Nelleke Tamerus in Zierikzee gaat stoppen. De eigenaren worden een dagje ouder en willen meer tijd voor zichzelf. Voor de racerij en het toneel. Een geschikte opvolger is niet makkelijk te vinden. ,,Maar wij willen onze vaste klanten niet in de steek laten.”