Weer paarden op hol tijdens Burghse Dag

Zeeuwse knop gaat met KLM de lucht in en de hele wereld over

7:00 BURGH-HAAMSTEDE - De Zeeuwse knop, wereldberoemd in Zeeland, gaat de lucht in en letterlijk de hele wereld over. Want KLM verkoopt sinds kort een Zeeuwse sieradenset, ontworpen door Irene Stokx. Zij is ondernemer in luxe mode accessoires en levert onder meer aan de Zeeuwse winkelketen Bomont.