Weer overval in Sint-Maartensdijk: eigenaar winkel aan Markt met vuurwapen bedreigd

De mannen liepen tegen sluitingstijd de winkel binnen. Eén van hen hield de wacht bij de deur, de ander liep tot achter de toonbank de winkel in. Op dat moment was alleen de eigenaresse in de zaak, maar haar echtgenoot hoorde het rumoer in de winkel. Hij riep naar de mannen. De man achter de toonbank schrok hier dusdanig van dat hij een vuurwapen op de eigenaar richtte. Beide overvallers houden het daarna voor gezien en vluchten, zonder buit, de zaak uit.

Twee fietsers op de Markt

Na de overval werd de politie gewaarschuwd. Zij zochten in de omgeving naar de daders, maar deze werden niet gevonden. Ook hielden zij een buurtonderzoek. Op camerabeelden is in de omgeving van de Markt een rennende man te zien, mogelijk is hij één van de verdachten. Op dat moment rijden ook twee fietsers voorbij. De politie zou hen graag spreken; het zou goed kunnen dat zij iets gezien hebben.

Andere getuigen gezocht

De politie is daarnaast op zoek naar andere getuigen of mensen die rond 19.50 uur iets bijzonders hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Markt van Sint-Maartensdijk. Deze mensen kunnen zich melden per telefoon (0900-8844) of WhatsApp (06-12007006). Anoniem reageren kan ook: via het nummer 0800-7000 of via het tipformulier op de site. Het zaaknummer is 2019060909.