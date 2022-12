Weer en meer reuring in de Dikke Toren

,,We kunnen goed organiseren, maar of we ook goed kunnen exploiteren, is nog afwachten”, aldus bestuursvoorzitter Frank van Asten (62). Vanaf de oprichting in 2007 is hij betrokken bij Stichting Centree die tot doelstelling heeft kunst en cultuur laagdrempelig aan mensen aan te bieden. Eerst was de meest gebruikte locatie het cultuurplein, sinds het verdwijnen van de VVV in de Dikke Toren werd dat de huidige locatie aan het Kerkplein. ,,De vraag kwam of wij ook de openstelling van de toren konden realiseren. Exploitatie dus. Sinds juni van dit jaar doen we dat. Tot september was er veel aanloop, niet gek met al die toeristen. Zomerfestival Swinging Summer was een succes. Superleuk. De loop zat er echter zo goed in, dat we ook in oktober en november op momenten zijn opengebleven. We deden mee met Open Monumentendag en in december organiseren we Swinging X-Mas.”