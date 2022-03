Weekendje muziek en sport goed voor 5500 euro ten bate van Oekraïne; ‘We kregen het idee: we moeten wat doen!’

ZIERIKZEE - Muziek en sport verbroedert. In de Nieuwe Kerk in Zierikzee en in de kantines van acht voetbalclubs op Schouwen-Duiveland, werd dit weekend spontaan actie gevoerd ten bate van Oekraïne.

Kippenvel! Een dikke laag, vanaf de eerste woorden die het vrouwenensemble Waisisi zaterdag meerstemmig door de Nieuwe Kerk laat klinken. De korte impressie uit hun productie Lied van de Vrijheid gaat over de Joden die er in kamp Theresienstadt nog het beste van proberen te maken; kracht putten uit de muziek. Maar tegen de achtergrond van een nieuwe oorlog in Europa en een volk op de vlucht krijgen die woorden opeens een dubbele betekenis. Gestolen is mijn huis, nu ben ik nergens meer (...) Wanneer zijn wij weer vrij?

Waterlanders biggelen over de wangen

Hier en daar zie je mensen achteloos een traantje wegpinken. Bij een ander biggelen de waterlanders openlijk over de wangen; gelijk aan het begin al of anders geeft het vioolspel van Annette Jumelet wel dat laatste zetje. ‘Mijn stem voor de Oekraïne’ staat in een blauw-geel hart geprojecteerd op het scherm achter de musici van uiteenlopend pluimage die middag. ,,Een spontane actie”, zegt dirigent/componist Mar van der Veer over het benefietconcert dat hij met organist Marien Stouten heeft georganiseerd. ,,We kregen het idee: we moeten wat doen!” Na een oproep in eigen kring en de krant was de basis binnen een paar dagen geregeld.

Volledig scherm De zaal zat vol tijdens het benefietconcert voor Oekraïne in de Zierikzeese Nieuwe Kerk, hier met Mar van der Veer achter de vleugel. © Katja van Noort

Ook burgemeester Jack van der Hoek ging in op de vraag of hij een lied wilde zingen voor het goede doel. Dat worden er zelfs twee: naast de Vögelfänger uit de Zauberflöte van Mozart laat hij horen ook een waardig vertolker te zijn van Wim Sonnevelds Het Dorp. En bij de reprise krijgt de zingende burgemeester moeiteloos de volle zaal mee met het alom bekende refrein: En langs het tuinpad van m’n vader...

Quote Ik ben blij nu inderdaad zoveel mensen te zien. Bij de repetitie vanmiddag waren we nog met z'n tweeën. Jack van der Hoek, zingende burgemeester

Van der Hoek spreekt lovende woorden over het initiatief. ,,Onvoorstelbaar dat we weer een oorlog hebben in Europa, met onvoorstelbaar veel leed. Er is veel geld nodig om de mensen te helpen. Vandaar ook dat ik gelijk ja heb gezegd toen Mar vroeg of ik mijn medewerking wilde geven. Omdat hij dacht dat er dan misschien nog net wat meer mensen zouden komen kijken", lacht Van der Hoek ontspannen. ,,Ik ben blij nu inderdaad zoveel mensen te zien. Bij de repetitie vanmiddag waren we nog met z'n tweeën.”

Volledig scherm Burgemeester Jack van der Hoek liet tijdens het benefietconcert horen dat hij aardig kan zingen. © Katja van Noort

De kracht van de muziek is iets wonderlijks, ervaart Van der Veer ook weer met het benefiet. ,,In een concentratiekamp, maar dat zie je nu ook in Oekraïne: In metrostations, buiten bij zandzakken zie je ze zingen, muziek maken. Heel vreemd eigenlijk, maar muziek is iets vreemds. Klanken die door de lucht zweven, raken en bemoedigen mensen.”

Publiek staat bij Oekraïens volkslied als één blok op

Amber Bontekoe is zich daar heel goed van bewust, zegt de zangeres van Waisisi na afloop. ,,Wij zingen nu over een oorlog naar aanleiding van een nieuwe oorlog. Dat is wel bizar. Ik probeer me altijd zo goed mogelijk in te denken wat de betekenis achter de tekst is. Aan de andere kant moet ik oppassen dat ik op dat moment niet te veel de situatie in Oekraïne voor ogen haal, want dan komt er geen woord meer uit.” Wanneer Van der Veer aan de vleugel en Marien Stouten op het pijporgel tot slot het volkslied van Oekraïne inzetten, staat het publiek als één blok op. Uit respect en vooral ook de hoop dat de ellende snel afgelopen mag zijn.

De inzamelingsactie in de Nieuwe Kerk bracht 2500 euro op. Het geld wordt gedoneerd aan Vluchtelingenwerk. Acht voetbalclubs op Schouwen-Duiveland hielden dit weekend ook een inzameling onder hun publiek en binnen eigen gelederen. Die actie was goed voor 3000 euro, aldus organisator Kasimier Snoek van ZSC. Dat geld gaat naar de hulpactie van de in Zierikzee woonachtige Oekraïner Andriy Derzhavets.

Volledig scherm Het initiatief van Kasimier Snoek bij alle voetbalclubs van Schouwen-Duiveland bracht 3000 euro op voor Oekraïne. © Kasimir Snoek