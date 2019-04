Weekend vol paasmarkten sluit af in Burgh-Haamstede

Kleding, onthaarders, kaas, tassen: de tijd van de zomerse markten is weer aangebroken. Zaterdag konden mensen terecht op de paasfair in Zierikzee. Zondag was het prijs in Renesse. Maandag was er een hoop volk op de been in Burgh-Haamstede. Daar werd geslenterd langs de Noordstraat en de Ring.