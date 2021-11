Wedijveren wie het dikste boompje omlegt: scouts steken de handen uit de mouwen in het Slotbos

Ook met 50.000 bezoekers per jaar redt het Informatie­cen­trum Grevelin­gen het niet; Staatsbos­be­heer zoekt nieuwe eigenaar

SCHARENDIJKE - ,,We hebben geprobeerd de loop er in te krijgen. Dat is gelukt”, juichte beheerder William van der Hulle drie maanden nadat Staatsbosbeheer het noodlijdende informatiecentrum aan de Grevelingen had overgenomen. Eind 2017 tikte de teller al 39.498 bezoekers aan en dat aantal groeide door tot rond de 50.000. Maar toch is dat niet genoeg.

1 november