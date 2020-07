Wederopbouw ruim twee eeuwen oude Zuidwellebrug is goed voor komende generaties

De wederopbouw is in volle gang. De eerste zes van acht bogen natuursteen hangen in de lucht. Ondersteund door houten mallen, wachtend totdat de authentieke kalkmortel genoeg is opgedroogd om het gewicht van de massieve blokken te dragen. ,,Zeventig tot tachtig kilo per stuk. Gelukkig hebben we tegenwoordig een goeie kraan om die stenen netjes op hun plek te hijsen", lacht Koeman.