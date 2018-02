Watersnoodmuseum trekt recordaantal bezoekers

Schrijver zoekt mooie verhalen over buurtbus Schou­wen-Dui­ve­land

2 februari ZIERIKZEE - De buurtbus op Schouwen-Duiveland bestaat in 2019 veertig jaar. Voor vrijwillig chauffeur Jan de Jonge uit Nieuwerkerk is dat reden om een boekje uit te brengen. Hij is op zoek naar mooie verhalen uit de afgelopen vier decennia.