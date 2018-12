Watersnoodmuseum Ouwerkerk zet zinnen op naastgelegen restaurant als 'Vijfde Caisson’

Op planten­jacht in Burgh-Haamstede, tussen de hondendrol­len door

27 december BURGH-HAAMSTEDE - Madeliefjes werden volop gespot. Net als herderstasje en straatgras. Bij de Eindejaars Plantenjacht, die vandaag in Burgh-Haamstede is gehouden, werd een uur lang gespeurd naar bloeiende planten. Dat leverde 51 waarnemingen op van in totaal 29 soorten. ,,Je verbaast je altijd weer over wat er in de winter nog allemaal groeit", constateert Theo de Kuiper van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland.