Watersnoodmuseum leert bezoekers lesje over het weer

,,Ach hemel”, reageert Janny Mosselman uit Zierikzee als de stift op de flipover maar omhoog blijft gaan. Ton Donker trekt een lijn die weergeeft hoe hoog het water tijdens de ramp steeg. De Zierikzeese is samen met haar man Jan naar de jaarlijkse Open Dag van het Watersnoodmuseum gekomen, omdat ze de presentatie van Johan Sturm over Johannis de Rijke niet wilde missen.

Idiote

Windbaan

In de klas geeft Donker zonder gelikte plaatjes weer hoe wind en tij ontstaan en vooral wat er in 1953 tijdens de ramp precies met het water gebeurde. ,,Dat willen mensen weten. De zon en maan stonden toen ongeveer op één lijn. In het begin was het heel laag springtij. De windbaan was lang, de gemeten windkracht 10 hield aan. Toen de polders al vol waren gelopen, werd het opnieuw hoogwater. Het land kon dat niet meer hebben.”

Bewuster

,,We zijn nooit honderd procent veilig voor het water”, zegt organisator Lianne Kooiman. ,,Mensen bang maken doen we niet. Wel bewuster. Dat doen we nu in samenwerking met de KNMI in de expositie: Veranderende Wereld en in juni met een nieuwe tentoonstelling.” De Open Dag trok 1432 bezoekers.