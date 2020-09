Watersnoodmuseum krijgt bijna 50.000 euro om coronaproof te worden

Anita de Vos na acht jaar raadslid­maat­schap: ‘Soms denk ik: had ik niet beter vrijwilli­ger kunnen worden?’

22 september ZONNEMAIRE - Als iemand de Schouwse politiek heeft opgeschud, dan is het Anita de Vos wel. Maar terugkijkend op acht jaar raadslidmaatschap vraagt de SP'er zich af of ze eigenlijk niet beter vrijwilliger had kunnen worden. ,,Ik weet niet of mijn werk zoveel heeft opgeleverd.”