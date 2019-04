Watersnoodmuseum in Ouwerkerk krijgt tientallen spullen uit de jaren ‘50

Petitie tegen ‘lawaaiig Cultuur­huis’ in Zierikzee

12:17 ZIERIKZEE - Bewoners van de Touwbaan en het Jannewekken in Zierikzee hebben een petitie opgesteld tegen de mogelijke komst van een Cultuurhuis in de buurt. Het protestschrift is door 29 mensen ondertekend.