Watersnoodmuseum geeft duidelijke boodschap: ‘Als er nu niets gebeurt, is er straks geen wereld meer’

De klimaattentoonstelling in het vierde caisson, ontwikkeld door Arnold van Bruggen, biedt een impressie hoe het ons land vergaat als in 2050 de gemiddelde temperatuur met 1,5 graad is gestegen en in 2085 met 3,5 graden. De maker heeft deze toekomstscenario’s in nauwe samenwerking met het KNMI uitgewerkt. In het vierde caisson verder ook indringende foto’s van huidige overstromingen als gevolg van klimaatverandering.